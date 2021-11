Sons Of Sounds – „Soundphonia“

Wo die neuerdings nicht mehr nur aus den Beselt-Brüdern bestehende Karlsruher Progressive-Heavy-Rock-Band die Veröffentlichung ihres sechsten Albums feiert, ist keine Frage.

Schließlich verfügen die Sons Roman (Gesang/Bass), Wayne (Gitarre) und Hubert (Drums) über einen eigenen Rock-Club. Gerahmt wird der Doppelabend (Fr+Sa 5.+6.11., 19 Uhr, Soundcheck One, Waldbronn-Neurod) von einem Pre-Release-Gig in Mannheim (Do, 4.11., 19 Uhr, 7er Club) und dem Akustik-Dinner im Holzhacker (So, 7.11., 18.30 Uhr).

Auf „Soundphonia“ (VÖ: 5.11.) stellen sie wieder ihr versiertes Spiel mit avantgardistischen Art-Rock-Hooks und Killersoli unter Beweis – und pflegen den neuen Gefallen an der deutschen Sprache wie die Vorab-Single „Wolfskind“ verrät. Als Stiefbruder seit 2021 Teil der Familienbande: Multiinstrumentalist Marc Maurer. -pat