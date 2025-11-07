Sophia Blenda & Schubsen

Popkultur // Artikel vom 07.11.2025

Sophia Blenda

Sophia Blenda ist das Alter Ego von Sophie Löw, der 26-jährigen Singer/Songwriterin, die mit ihrer charakteristischen Stimme und ihren bemerkenswerten Texten bisher vor allem als Sängerin der Wiener Band Culk bekannt ist.

Culk brachten zuletzt zwei hochgelobte Alben raus mit „existenzialistischem Post-Punk“ (spiegel.de). Jetzt veröffentlicht Löw als Sophia Blenda ihr Solodebüt „Die neue Heiterkeit“, ein Kammerpop-Entwurf mit einem Piano, das mal düster, mal glamourös-melodiös durch die Songs trägt; es gibt Electronics und filmische Streicher, dazu kluge Texte.

Als Support präsentiert die Wiener Indiepopband Pauls Jets ihr neues, viertes Studioalbum „Morgen sind wir Fantasy“ (Fr, 7.11.).

Tags drauf gibt’s Post-Punk mit Schubsen (Nürnberg) und Das Blanke Extrem (Freiburg, Sa, 8.11.). -rw

20 Uhr, Kohi, Karlsruhe

