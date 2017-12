Same, but different kommt das Soulcafé im Dezember daher.

Dieses Mal ankert das Karlsruher Funk- und Soul-Flaggschiff im Substage statt im Tempel, das noch mehr Tanzwütige fasst. Auf dem Programm der Winterparty stehen wieder die schönsten Groovemonster, die dem Publikum mit satten Arrangements, mehrstimmigem Gesang und Bläsern einheizen. Perfekt, um kurz nach Weihnachten ein paar Kalorien zu verbrennen. -er