Das funkige Dutzend lädt wieder ins „Soulcafé“.

Zwölf MusikerInnen rund um Bandfounder und Bassist Niklas Braun hauchen alten Soulklassikern neues Leben ein. Am einen Ende knackt der Funk, am anderen schmiegt sich weicher Jazz an. Das Repertoire reicht von Herbie Hancock über Prince bis zu Erykah Badu, von Chaka Kahn über Nils Landgren bis Bruno Mars. Soul bekomm’s! -fd