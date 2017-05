Soulcafé & Jamsession

Breite Bläserriffs auf groovigen Rhythmen und eine soulige Gesangsfraktion.

Im Soulcafé wird knusprig und funky serviert! Die Karlsruher Funk- und Soul-Band ist eine monatliche Institution. Hängt einem so mancher Soul-Klassiker zu Hals und Ohren raus, so kann er hier, neu arrangiert, auf der Tanzfläche wieder liebgewonnen werden. Zu Gast im Mai: Dominik Steegmüller (Mo, 29.5., 20 Uhr, Tempel).

In genauso schöner Regelmäßigkeit öffnet die Bühne der Jam Session ihre Pforten. Torsten Steudinger und Stefan Günther-Martens liefern an diesem Montag das rhythmische Grundgerüst – was dann passiert, liegt ganz an den Musikern, die spontan mitmachen (Mo, 5.6., 20 Uhr, Jubez). -fd