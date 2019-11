Sound of Woodstock

Mit einem zweitägigen Festival feiert die Kulturhalle den „Woodstock“-50er.

Los geht’s mit der Santana Tribute Band und frühen Klassikern der ersten drei Alben, bevor Janis Joplins rauchiger Stimme gehuldigt wird: von Marion La Marché und der Buried Alive Blues Band, benannt nach jenem Instrumentaltitel der letzten Joplin-Platte „Pearl“, den sie nicht mehr einsingen konnte (Fr, 29.11., 20 Uhr).

Das Line-up an Tag zwei listet zuerst die zehnköpfige „Horny Horns“-Formation um den Durmersheimer Norbert Moritz, die ihr Tribute an Blood, Sweat & Tears angestimmt hätte, aus Gesundheitsgründen aber nicht auftreten kann. Als Ersatz spring die Claus Müller Allstar Band ein, die schon öfter in der Kulturhalle gastierte und diesmal Gitarrengott Jimi Hendrix huldigt. Und mit Ten Years After kommt eine Band, die schon 1969 auf der Woodstock-Bühne gestanden hat (Sa, 30.11., 20 Uhr)! -pat