Die Veranstaltungslocation von Son Of Sounds Wayne Beselt dreht im Herbst voll auf!

Extraeinladungen gehen an die Heavy-Zen-Jazzer Trigon um die Lange-Brüder Rainer (Gitarre) und Stefan (Bass), die mit Rudi Metzler (Drums), gesanglosen Vibrato-Wah-Wah-Tracks und Jenny Never ihren „Soundcheck One“-Einstand geben (Fr, 21.10.), das ebenfalls aus KA stammende Alternative-Crossover-Zwillingstrio Mess Up Your DNA (Support: Fate Of Pariah, Sa, 29.10.) sowie die Kölner Turbo-Rocker Balls Gone Wild. Support: Great Again mit dem vermeintlichen Skandalschlagzeuger Manuel Weber von Spitfire und die Skinny Elephants (Fr, 28.10.). -pat