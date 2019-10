Spunk Volcano & The Eruptions

Was der Gitarrist von Dirt Box Disco hier mit dem Sideproject The Eruptions abliefert, kommt seiner originären UK-Band ziemlich nahe.

Bis auf drei Unterschiede: less fun, more Punk und Spunk Volcano als Sänger. Und der trällert auch auf dem vierten Album „Double Bastard“ Singalong-Ohrwürmer am laufenden Band. -pat