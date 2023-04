Šta ima Festival & We Are The 90s Festival 2023

„Was geht?“ fragt nach 2019 zum zweiten Mal das „Balkan Open Air Festival“ auf dem Messplatz.

Ganz vorne im „Šta ima“-Line-up 2023 sind mit „Balkan Trap Diva“ Senidah und Aca Lukas zwei der beliebtesten KünstlerInnen der Halbinsel. Außerdem dabei: die beiden Locals Bojana Golubovic & Ivan Stanic sowie die Nürnberger DJane Flexnetix (Fr, 16.6., 16 Uhr).

Tags drauf geht’s an selber Stelle retro weiter mit dem „We Are The 90s Festival“: Moderator Mola Adebisi kündigt u.a. Turbo B von Snap, Masterboy & Beatrix Delgado, La Bouche, Rednex, Captain Jack, Fun Factory, Magic Affair und Fab Morvan von Milli Vanilli an (Sa, 17.6., 13 Uhr). -pat