Stacie Collins & The Al-Mighty 3

Southern Rockin’ Harp-Howlin’ Twang-Bangin’ Rock’n’Roll from Nashville/Tennessee: Die Bluesharp ist ja sonst keine Frauendomäne, was aber nicht ausschließt, dass eine der Besten ihres Fachs eine Frau ist.

Stacie Collins ist ein echtes Emotionstier an der Blues Harp, ein verranzter Cowboyhut und die gewisse Rock-Attitüde unterstreichen nur, dass kaum wer sonst je so in die Mundharmonika geheult und gestöhnt hat. Sollte man live mindestens einmal im Leben gesehen haben! -rw