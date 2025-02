Start der Hertzlab-Konzertreihe „Turns“

Wie in den November-Ausgaben angekündigt, nimmt das ZKM-Hertzlab jetzt mit der Veranstaltungsreihe „Turns“ und der ersten Reihe „Sounding Cycles“ auch als Livelocation seinen Betrieb auf.

Erkundet wird die Vielfalt von Musik und Sound Art im Spannungsfeld gesellschaftspolitischer Diskurse. Es sollen Resonanzräume entstehen, die unsere akustischen Blickwinkel drehen: Elektro-Trash wird zum Chor, Musik trifft auf Bauchgeräusche, Gamer werden zu Performern. Los geht’s mit einer Doppelshow mit Sound Artist Ioana Vreme Moser, die Stimmen von Technik-Trash erforscht. Sopranistin Nina Guo lässt mit Morton Feldmans Three Voices hypnotische Sound-Patterns im Kubus kreisen (19 Uhr).

Zuvor gibt’s bei freiem Eintritt das „Open Hertzlab“ von 15 bis 18 Uhr. Technologie, Musik und Klangkunst lassen sich hier hautnah quasi noch im Produktionsstatus erleben, Gastkünstler erzählen von ihren Projekten.

Am Do, 13.2., 12-13 Uhr, findet zudem die „Hertzlab Connect: Open Hour“ statt. In diesem dialogischen englischsprachigen Onlineformat wird die Arbeit am Hertzlab für künstlerisch-forschende Communitys über Karlsruhe hinaus vorgestellt, es gibt Infos zum Programm, die Residencys und den Open-Call. -rw