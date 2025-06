Diese Post-Core-Band aus Leeds könnte das Next Big Thing des Genres werden – und vielleicht schon bald zu groß sein, um sie im Rahmen einer Clubshow erleben zu können!

In ihren besten Momenten klingen Static Dress um Frontmann Olli Appleyard ganz unverkennbar nach Boysetsfire. Wer wissen will, warum die „Kerrang“-Leser sie zur „Best New Band Of The Year In 2021“ gepollt haben, zieht sich das Debüt „Prologue“ und den Nachfolger „Rouge Carpet Disaster“ (2022) rein. -pat