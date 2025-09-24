Stay Off Limits & Teufelszeug
Popkultur // Artikel vom 24.09.2025
In der Kohi-Jazzreihe präsentiert Tom Boller hier zwei Acts aus der regen Karlsruher Szene Freie Musik.
Verbindendes Element ist Drummer und Perkussionist Klaus Wallmeier, der bei beiden Bandprojekten wirbelt. Stay Off Limits sind Zafer Habasch und Cornelius Veit (beide E-Gitarre/Effekte), die Klang-, Rhythmus- und Melodielandschaften von Ethnosounds bis Heavy Metal zu groovig rockigen Statements verbinden.
Teufelszeug mit Dietrich Foth (Saxofon) und Dragan Ahmedovic (Bass) „improvisieren halsbrecherisch frei in Anlehnung an Jazz, abstrakte Assoziationen und verqueren Rock mit cooler Attitüde“. -rw
Mi, 24.9., 20 Uhr, Kohi, Karlsruhe
Daënk
Popkultur // Artikel vom 23.09.2025
Als Gastsänger in Seán Tracys Irish Pub fing 2002 mit Covers von Elvis, Johnny Cash und Metallica-Balladen alles an.Weiterlesen … Daënk
