Stay Off Limits & Teufelszeug

Popkultur // Artikel vom 24.09.2025

Stay Off Limits

In der Kohi-Jazzreihe präsentiert Tom Boller hier zwei Acts aus der regen Karlsruher Szene Freie Musik.

Verbindendes Element ist Drummer und Perkussionist Klaus Wallmeier, der bei beiden Bandprojekten wirbelt. Stay Off Limits sind Zafer Habasch und Cornelius Veit (beide E-Gitarre/Effekte), die Klang-, Rhythmus- und Melodielandschaften von Ethnosounds bis Heavy Metal zu groovig rockigen Statements verbinden.

Teufelszeug mit Dietrich Foth (Saxofon) und Dragan Ahmedovic (Bass) „improvisieren halsbrecherisch frei in Anlehnung an Jazz, abstrakte Assoziationen und verqueren Rock mit cooler Attitüde“. -rw

Mi, 24.9., 20 Uhr, Kohi, Karlsruhe

