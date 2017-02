Nun wandelt er mit seiner Rock’n’Roll-Quetsche auch auf Solopfaden, der Exil-Gaggenauer und Wahl-Kölner Stefan Böhmer, Bassist der Beatles-Band Hard-Days-Night.

Als „Musik Böhmer And His Concertina From Hell“ spielt er auf einer 100 Jahre alten Ziehharmonika Rock-, Pop- und Blues-Klassiker sowie Folksongs.