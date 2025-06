Steinbruch Festival 2025

Karlsruhe hat den Hügel, Wacken einen Acker – und Remchingen seinen Steinbruch!

Nach dem 2023er Premierenerfolg mit dem „King Of Heimorgel“ Mambo Kurt (der hier am Di, 22.7., 19.30 Uhr, ein eintrittsfreies Gastspiel gibt) geht das Benefizfestival des Kulturvereins Walfisch in die zweite Runde. Headliner ist das nach des Meisterdetektivs Urgroßnichte benannte Berliner Punkrocktrio Shirley Holmes mit Album Nummer vier „Mein bestes Selbst“ im Gepäck.

Dass Punk auch ohne elektrische Gitarren abstrichfrei rockt, beweist der ebenfalls in der Hauptstadt heimische Uli Sailor. Er muss es wissen, schließlich war Uli Breitbach von der Reunion 2013 bis zur Auflösung Eros Razorblade – der Multiinstrumentalist von Terrorgruppe und hat den Kreuzberger Aggropoppern auf ihren beiden letzten Alben seine Tasten aufgedrückt; nun ist er solo unterwegs; und mit ihm neben eigenen Stücken wie „Live Fast Die Punk“ so nie gehörte Klassiker seiner 90er-Jugend: Wizo, Nofx, Lagwagon, Bad Religion, Millencolin und natürlich das „Tresenlied“ in cellobegleiteten „Punkrock Piano“-Versions am Klavier.

Das weitere Line-up besteht aus regionalen Musikern: Scruffys Krusty Moors und die aus Pforzheim bzw. dem Pfinztal stammenden Naturedull (Heavy Rock) und Kawenzmänner (Punk). Rauschmeißer: die zehnköpfige Skaformation Willo sowie der als Rockordeonist von Across The Border bekannte Andreas Kölsch und Jochen Ehlen aka Kölsch und Josh mit ihren „Kneipen-Soul-Rock’n’Roll“-Stimmungsbringern. Gespendet wird ans Kinderheim Sperlingshof und die Seenotrettung. -pat