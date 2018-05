Wer wissen will, warum die vier Heavy-Alternative-Rock-Allgäuer als ausgesprochene Livemonster gelten, lässt einfach mal die neue Moshpit-Single „I Have To End“ laufen.

Aber Stepfather Fred können auf ihrem frisch erschienenen vierten Album „Enhancer“ auch die gefühlvollen Jungs geben. Eingeleitet wird der Abend von der aus Mannheim und Karlsruhe stammenden „Funkylicious Groove“-Gruppe Joey Voodoo. -pat