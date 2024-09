Steve’n’Seagulls

Sie sind die Eläkeläiset des Newgras.

Mit dem Youtube-Clip ihrer „Thunderstruck“-Interpretation und dem Banjo als Leadgitarre durchbrachen die Finnen 2014 in kürzester Zeit die Millionen-Klick-Schallmauer. Es folgten über die Jahre vier Alben mit prog-bluegrassigen Versionen von „Run To The Hills“ und „Ich will“ (!) über „Symphony Of Destruction“, „Self Esteem“, „November Rain“, „The Pretender“, „Digging The Grave“ und „Sabotage“ bis hin zu „Master Of Puppets“, darunter zunehmend eigene hörenswerte Seagulls-Songs („Sweet Maria“).

Overalls und Redneckhüte sorgen auch auf der Bühne für den nötigen Schauwert. -pat