Stick To Your Guns & My’tallica

Jesse Barnett und seine Hartgesottenen haben sich mit ihrer Mischung aus kraftvoll-modernem Hardcore und eingängigen Refrains in den vergangenen 20 Jahren ihren Szeneplatz an der Schnittstelle zwischen Boysetsfire, Ignite, Parkway Drive und Rise Against erspielt.

Jüngster Beleg des Status’ der Band aus Orange County: der 22er „Stick To Your Guns“-Release „Spectre“. Supports auf ihrer „European Headline Tour“: Bodysnatcher, Elwood Stray und No Cure (Do, 16.1., 19 Uhr, „New Caldera“-Booking). Tags drauf: die auf Originalequipment der Vorbilder spielende und mehrfach im Rahmenprogramm von Metallica-Shows aufgetretene deutsche Tributeband My’tallica, bei denen die Bandgeschichte von James Hetfield & Co. auch visuell von der Bühne thrasht (Fr, 17.1., 20 Uhr). -pat