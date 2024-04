Stoned Jesus, Emils & Tigerjunge

Zum Bergfest der KW 16 hat Plüschi das ukrainische Stoner-Metal-Trio Stoned Jesus (Foto) zu Gast.

Support: Mars Red Sky (Mi, 17.4., 20 Uhr). Highlight (nicht nur) dieser Woche sind aber ganz klar die metalligen Deutschpunk-Hardcore-Veteranen Emils! Die in wiedervereinter 85er Originalbesetzung um die Sänger Ille und Oliver Makris (Gitarre) antretenden Hamburger mit dem rückwärtsgelesenen Namen von Slime waren seinerzeit die ersten, die den HC-Punk amerikanischer Spielart mit deutschen Texten versehen haben. Nach langer Auszeit nimmt in diesem feierlichen Rahmen der Hausherr himself wieder an der Schießbude Platz und präsentiert Terrorfett in der Version 2024! Dritte Band des Abends sind Bibi Blockwart aus Nürnberg mit ihrem angepissten HC-Deutschpunk (Fr, 19.4., 21 Uhr).

Tags drauf: das Duo Tigerjunge aka Christian Althaus (Music/Programming) und Dino Pischel (Lyrics/Vocals/Drums), die ihr „Two-Men-EDM-Punk-Mantra-Massaker-Prinzip“ vorstellen (Sa, 20.4., 20 Uhr). -pat