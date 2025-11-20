Als die Hardcore-Schwergewichte aus Long Island im Mai völlig überraschend ihr elftes Album droppen, wird zum noch größeren Erstaunen die Bandauflösung gleich mitangekündigt.

Ende 2025 ist für Stray From The Path nach 24 Jahren Schluss, wobei das Quartett um Frontmann Drew York im Guten auseinandergeht. Somit wird „Clockwork“ das zehn zornige HC-Tracks umfassende Vermächtnis – diesmal mit Nu-Metal- und Rap-Rock-Einschlag! Special Guests: Alpha Wolf, Graphic Nature und Calva Louise. -pat