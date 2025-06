Ihre Aufnäher schmücken bis heute die Jacken von Punks auf der ganzen Welt.

Schließlich sind die 1980 gegründeten Subhumans mit Crass und Conflict eine der wichtigsten Bands der britischen Anarcho-/Peace-Punk-Bewegung; ihre erste LP „The Day The Country Died“ wurde schnell zum Klassiker. Die Mischung an Einflüssen aus Sex Pistols, Damned & Co. mit dem Prepunk von King Crimson oder Frank Zappa ergab einen strukturell komplizierteren Stil, als jener der Zeitgenossen. Dick Lucas’ intelligente Texte prägen bis zum jüngsten Album „Crisis Point“ von 2019 die politische Ausrichtung. -pat