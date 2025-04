Dieses intensive Noise/Post-Metal-Trio ist eine Art Supergroup.

Nach mehreren Kollaborationen und zahlreichen Tourneen seit der Bandgründung vor zehn Jahren haben Aaron Turner (Mamiffer, Old Man Gloom, Isis), Brian Cook (Russian Circles, Botch, These Arms Are Snakes) und Nick Yacyshyn (Baptists) jetzt hintereinander gleich zwei neue Alben raus: den Trilogie-Abschluss „The Healer“ und „The Film“, eine Kollabo mit der düster-umtriebigen Sängerin und Performerin Moor Mother.

Support von Sumac bei ihrer „Dudefest“-Clubshow: die japanische Noise-Band Endon. -pat