Summer Saturday Sessions@Scruffy’s

Die irisch tönenden „Sunday Sessions“ (16 Uhr) im Scruffy’s bekommen Zuwachs.

Mike Cann tritt in die Entertainer-Fußstapfen seines Vater Max, der als Gründungsmitglied der Seán Treacy Band bereits in früheren Tagen durch die Bars und Pubs der Region getingelt ist, und spielt bis Ende August jeden Samstagabend bei den wöchentlichen „Summer Saturday Sessions“ (19.30 Uhr) auf der Akustikgitarre ein Programm aus Covers und eigenen Songs, klassischem Rock und modernem Pop-Rock.

Der Dienstag gehört traditionell Kiwi Keith Hawkins & Company (19 Uhr), und auch sonst ist der Irish Pub von Paul „Scruffy“ Burke immer wieder für empfehlenswerte Livemusik zu haben: Einen KA-Abstecher aus der Bretagne macht die Celtic-Folk-Punk-Familienbande Sons Of O’Flaherty (Fr, 1.9., 20 Uhr), dann schaut das als Hussy Hicks (So, 3.9., 19 Uhr) bekannte australische Female-Folk-Blues-Country-Duo Julz Parker und Leesa Gentz wieder mal in der Karl­straße vorbei. -pat