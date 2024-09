Sun & Vulvarine, Excoriated, Nadja & The Nausea

Das P8 präsentiert sein Herbsthighlight: Unterm Banner „Grrrrrrrrrls*“ versammeln sich die Pariser „Brutal Pop“-Queen Sun, bei der Growling und süßer Gesang, Mainstream-Pop and Rock-Metal Ton in Ton gehen.

Dann gibt’s „Vulvarock from Vienna“: Das Quintett Vulvarine lässt schon im Namen anklingen, dass sich ihr Sisterhood der „Riot Grrrl“-Bewegung zugehörig fühlt (Fr, 27.9., 21 Uhr).

Weiter geht’s in den beiden Folgetagen mit Excoriated, die ihr HC-/Metalcore-Debüt „Violent Reality“ aus dem schweizerischen Solothurn mitbringen (Sa, 28.9., 21 Uhr), sowie Nadja, dem in Toronto gegründeten und aktuell in Berlin ansässigen, aus Aidan Baker und Leah Buckareff bestehenden „Ambient Doom“-Dreamsludge-Metalgaze-Duo, die an der Seite von The Nausea aus Vancouver (Experimental Chamber Doom) auftreten (So, 29.9., 20 Uhr). -pat