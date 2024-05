Sunken & Iffernet

Sie sind seit 2017 ein bedeutender Teil der in den vergangenen Jahren erstarkenden dänischen Black-Metal-Szene.

Mit ihrer Mischung aus Atmospheric-, Post- und Raw-Black-Metal samt genrefremder Zusätze gehen Sunken jedoch einen ganz eigenen Weg; Erinnerungen an Deafhaven oder An Autumn For Crippled Children kommen hoch, wobei die expansiven, stets jenseits der Acht-Minuten-Marke liegenden Kompositionen eher den Vergleich mit Wolves In The Throne Room nahelegen.

Außerdem dabei: das in dieselbe Genrekerbe hauende minimalistische Gitarre-und-Schlagzeug-Duo Iffernet aus Frankreich. -pat