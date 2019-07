Sunny Side 2019

Das stets Mitte/Ende Juli steigende zweitägige Open-Air-Festival auf der Liedolsheimer Kartbahn ist das Hauptevent des Musikvereins Hart, dessen Name die musikalische Richtung vorgibt.

: Das Line-up der elften Ausgabe bilden In Evil Hour (Punkrock), Heart Of Chrome (Hard Rock), Eskalation (Indie/Punkrock/Electro), The Weight (Heavy Rhythm’n’Roll), The Hook (Bluesrock/Rock’n’Roll), Lutopia Orchestra (Alternative/Rhythm’n’Blues/Funk/Polka), Otis (Heavy Blues) und Kill Reflex (Thrash’n’Death). Den Abschluss übernehmen Mundartler Sawi („Oi Gidda un oin Mann“) bzw. Josch & Jisch mit dem „Akustik Inferno“. -pat