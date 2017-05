Sunshine Reggae Festival 2017

Zehn Hektar Gelände mit 600 Meter Badestrand bilden die ideale Location für eines der ersten Open-Air-Festivals 2017.

Das „Sunshine Reggae Festival“ in Lauterbourg im Elsass, präsentiert von einem lokalen Kulturverein, bietet jede Menge internationale wie nationale Reggae- und Dub-Acts.

Am Am Start sind z.B. The Twinkle Brothers, Black Prophet, Vitamin X, Joe Pilgrim & The Ligerians, Dan Bawakaz, Selecta Antwan, Mama Sun System, Djidjolé und Zion'Sound. Das weitläufige Gelände direkt am Badesee bietet Platz für entspanntes Campen, Strand, einen Spielplatz für Kinder, Beachsoccer-Feld, Kletterwand.

Auch wird kulinarisches aus aller Welt angeboten. Familienfreundlich ist es obendrein: Camping, Parken sowie freier Eintritt (in Begleitung Erwachsener) für bis zu Zwölfjährige sind im Eintrittpreis inbegriffen. –rw