Super Jet Kinoko

Die vom „Kikagaku Moyo“-Gitarristen Daoud Popal gegründete New-Wave-Mushroom-Trance-Band aus Osaka schlug 2019 meteorgleich in der Partyszene ein!

Ihre Auftritte verzehren und verzerren mit einer Fusion aus Rock, Trance und psychedelischen Einflüssen im Geiste von Ee-ya-naika und Tracks wie „Come Back India“ geradezu den Raum um sie herum.

Support: Pearz. -pat