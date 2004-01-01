Mit ständig neuen Einflüssen stemmen sich die Leipziger gegen die ewig gleichen Indie-/Alternative-Klänge.

Super Memory Kid haben ihre Komfortzone abseits der Grenzen klassischer Genres zwischen zarten Melodien und grungigen Riffs schon vor der neuen EP „The Happy Ever After“ errichtet: tanzen, ja – aber mit geballter Faust und Tränen in den Augen.

Support: die „New Bands Festival“-Sieger 2024 Civi Blue. -pat