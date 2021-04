Der Verein Klangkunst in der Hemingway Lounge hat mit etablierten und jungen KünstlerInnen ein Onlineprogramm erarbeitet.

„Sweet Home Lounge" nennt sich das jeden Freitagabend im Februar und März um 20 Uhr über den Youtube-Kanal „Jazz & More – Klangkunst in der Hemingway Lounge“ ausgestrahlte facettenreiche Programm mit Jazz-Konzerten, Talk und Klassik. Im Vorfeld nimmt Prof. Jürgen Walter Jürgen Walter mit Catia Tonin die Konzerte in der Hemingway Lounge professionell auf.

Ihre verspätete Premiere feiert die 2020 coronabedingt verhinderte „Jazz Corner“-Reihe des Karlsruher Saxofonisten Peter Lehel. Zu den Profis gesellen sich junge Künstler, die sonst im „Jazz Market“ am Samstag(vor)mittag auftreten würden, und Musiker der Donnerstags-„Bar Jazz live“-Abende. Den klassischen Part übernimmt Mezzosopranistin Felicitas Brunke mit ihrem Damen-Ensemble.

Februar

19.2.: Lehel Jazz Corner 1 – „The Alto Side Of Life - The Sound of the Alto Saxophone“ | Peter Lehel (Saxofon), Ull Möck (Piano), Axel Kühn (Bass), Oliver Strauch (Drums)

26.2.: Bar Jazz live | Rüdiger Wolf (Piano/Vocals), OZ (Vocals), Wlad Larkin (Bass)

März

5.3.: Lehel Jazz Corner 2 – „Sweet, Soft & Getzy – The Bossa Nova Years Of Stan Getz“ | Peter Lehel (Saxofon), Daniel Stelter (Gitarre), Hanns Höhn (Bass), Thommy Baldu (Drums)

12.3.: Junge Klassik – „Funken sprüht mein Lagerfeuer“ | Felicitas Brunke (Mezzosopran), Aleksandra Manic (Violine), Melania Kluge (Klavier)

19.3.: Vibrant Latin Jazz Market – The Windwalkers | László Szitko (Piano), Fabian Schöne (Saxofon), Marc König (Trompete), Neo Stephanou (E-Bass), Mario Maradei Gonzalez (Percussion/Drums), Tobias Frohnhöfer (Drums)

26.3.: Thomas Siffling Trio – „Tribute To Chet Baker“ | Thomas Siffling (Trompete), Thilo Wagner (Piano), Joel Locher (Bass)

April

2.4.: Große Interpreten | Quatuor Avium | 2+2 Duos und Quartette | Felix Treiber (Violine), Akiko Sato (Viola), Sibylle Langmaack (Viola), Norbert Ginthör (Violoncello), Hartmut Becker (Moderation)

9.4.: Wawau Adler Gypsy Quartet | Wawau Adler (Sologitarre), Alexandré Cavaliere (Violine), Hono Winterstein (Gitarre), Xavier Nikci (Bass)

23.4.: Jazz Market | Benjamin Binder Jazzduo meets Pop | Benjamin Binder (Gesang), Ludger Donath (Piano)

30.4.: Tanz in den Mai Surprise | Peter Stölzel Trio

Mai

7.5.: Junge Klassik | Europa Trio | Farida (Violine), Vasily (Cello), Shu-Chen (Klavier)

14.5.: Lehel & Zanki | Edo Zanki (Gesang), Peter Lehel (Saxofon), Ull Möck (Piano), Daniel Stelter (Gitarre), Dirk Blümlein (Bass), Mario Garruccio (Drums)

21.5.: Music, Life et cetera | Ullrich Eidenmüller im Talk mit Petra Lorenz

28.5.: Classic Market | Klarinettenklasse Prof. Julius Kircher | Studierende der HfM Karlsruhe stellen sich vor

Die Veranstaltungen stehen ab der Ausstrahlung freitags rechtzeitig vor 20 Uhr bis zum folgenden Sonntagabend auf dem Youtube-Kanal „Jazz & More – Klangkunst in der Hemingway Lounge“ zur Verfügung. Wer den Verein unterstützen möchte, kann auf das Klangkunst-Konto spenden: IBAN DE75 6605 0101 0108 2472 30. Das Geld kommt den Künstlern zugute. -pat