Sweet Summer Lounge 2021

Schon im Sommer 2020 war der weitläufige Klostergarten im Stadtkloster St. Franziskus (Rechts der Alb 28) in Dammerstock sowie die Räume (Linkenheimer Allee 8) inmitten des Hardtwalds für die Hemingway Lounge ideale Alternativlocations für ihre Konzerte im Grünen.

Mit sechs Veranstaltungen setzt der Verein Klangkunst hier wie dort seine „Sweet Summer Lounge“ fort: Nach dem wetterbedingt in die Kirche verlegten ersten Konzert Anfang Juli geht die „Musik im Klostergarten“ in ihre zweite und letzte Runde – mit dem Walking Act Brass2Go (So, 22.8., 18 Uhr), der in seinen stylischen roten Anzügen einen durchchoreografierten Auftritt mit einem Mix aus klassischen New-Orleans-Grooves, Disco-Hits sowie Evergreens aus Pop, Rock und Volksmusik in eigenen Arrangements samt Show- und Comedy-Einlagen hinlegt.

Bei „Kultur auf der Terrasse“ präsentiert das aus Mitgliedern in bedeutenden Konzert-, Rundfunk- und Opernorchestern bestehende Bläserquintett Acelga (Mi, 4.8., 20 Uhr) um Namensgeberin Hanna Mangold (Flöte) unterm Motto „Mit Herz und Humor“ Werke von Mozart, Ferenc Farcas, Alexander von Zemlinsky, Claude Paul Taffanel, Denes Agay und Antonín Dvořák. Das zweite Räume-Konzert „Schinke-Ding – Die Jazz-WG“ (Mi, 11.8., 17.30 Uhr) ist eine Mitmachveranstaltung, bei der Sarah Lipferts Ella Armstark Orchester Kindern den Jazz, Swing und Impro nahebringt. Dabei können die Kids auf Ukulelen oder Kazzoos spielen, mitklatschen und -schnipsen und lernen, wie man das erste eigene Solo spielt.

Sängerin Sandie Wollasch und Gitarrist Matthias Hautsch (Mi, 18.8., 20 Uhr) präsentieren mit Special Guest Klaus Marquardt (Geige) beim Pre-Release-Konzert Akustiktitel ihrer in Arbeit befindlichen CD „Dedicated To Freddy Mercury“ zu Ehren des vor 30 Jahren gestorbenen Queen-Frontmanns. Und im vierten Konzert stellt sich das aus Christine Rauh (Violoncello), Peter Lehel (Saxofon) und Daniel Stelter (Gitarre) bestehende akustische Ma’am Cello Trio (Mi, 1.9., 20 Uhr) bei einem „Jazz’n’Classical Crossover“ vor. -pat