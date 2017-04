Swiss und Die Andern

Schon auf seiner 2014 EP „Schwarz Rot Braun“ geht beim in Hamburg wohnhaften Halbschweizer Rapper zusehends der Punk ab!

Swiss und die vier anderen aka Matze Grimm (Bass), Jakob Schulze (Gitarre), Tobias Gerth (Schlagzeug) und DJ Da Wizard legen mit dem zweiten gemeinsamen Longplayer „Missglückte Welt“ eine dreckig-wutgeladene Scheibe voll brandaktuellem politischem Anliegen vor, deren Sound an Rage Against The Machine oder System Of A Down denken lässt und dabei doch die Hip-Hop-Vergangenheit des Frontmanns nie verleugnet. -pat