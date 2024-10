Sync That Wave – Open Synthesizer Convention 2024

Was ist ein Synthesizer?

Wie klingt es, wenn damit Musik gemacht wird? Mehrere Konzerte, eine Jamsession und kleinere Workshopeinheiten geben Zeit, die Instrumente in einer Soundwerkstatt selbst zu entdecken. Am Fr, 8.11., 20 Uhr, zeigen im ßpace drei Liveacts, wie viel Arbeit und musikalische Leidenschaft hinter elektronischen Konzerten steckt.

Diivision (Ambient Electronica) startet um 20 Uhr im ßpace; um 22 Uhr folgen Siri Thiermann (Experimental/Techno) und Sweeko (Live Modular) gegenüber im Cola Taxi Okay am Kronenplatz.

Am Sa, 9.11. gibt es ab 16 Uhr in denselben Locations die Gelegenheit, Synthesizer ohne Vorkenntnisse auszuprobieren und in Workshops näher kennenzulernen. Eine Jamsession im ßpace bietet Raum für alle, die Lust haben, sich zu synchronisieren und gemeinsam Musik zu machen. -rw