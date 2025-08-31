Syzygyx & Kalte Nacht

Im Rahmen ihrer gemeinsamen Sommertour machen zwei ziemlich heiße Acts der aktuellen dunklen elektronischen Musikszene Station in der Stami.

Syzygyx ist ein synthesizerbasiertes experimentelles Projekt von Luna Blanc aus Washington, D.C., die angetrieben von elektropoppigen, schneidenden Synthlinien und packenden Moll-Hooks düstere, postapokalyptische Klanglandschaften auftut, ohne sich von Genregrenzen einschränken zu lassen – live stellt sie das neue Album „Sinner“ mit Musik-, Bühnen- und Lebenspartner Corey vor.

Dazu spielt das Athener Dark-, Minimal-, Synth-Wave-Duo Kalte Nacht: Nikos K. und Sängerin Myrto Stylou verbinden auf ihrem zweiten Album „Urge“ urbane Dark-Wave-Beats mit atmosphärischen Klanglandschaften, getragen von eindringlichem Gesang, analogen Synthesizern und Drum Machines. -pat

So, 31.8., 18 Uhr, Die Stadtmitte, Karlsruhe

