Die 1979 im kalifornischen Long Beach gegründeten True Sounds Of Liberty werden seltenst unter ihrem vollen Namen genannt.

Obwohl T.S.O.L. meist mit der aufkeimenden Westküsten-HC-Punk-Bewegung der späten 70er und frühen 80er in Verbindung gebracht werden, haben sie sowohl Sound im Punk- als auch im Hardrockstil veröffentlicht. Vornweg: die Stuttgarter The Neckarions (Mi, 30.7.).

Weiter geht’s mit Undergroundkultfigur Paul Bearer und Sheer Terror aus New York City, deren Debütalbum „Just Can’t Hate Enough“ (1989) die Verbindung von Hardcore mit schwereren Metal-Einflüssen entscheidend geprägt hat. Support: die 2023 ihre Premierenshow in der Hackerei spielende HC-Supergroup Hard Strike (Karlsruhe/Köln, Do, 31.7., !!!abgesagt!!!). -pat