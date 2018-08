In den frühen SoCal-Punk-Jahren waren True Sounds Of Liberty eine der ersten Hardcore-Bands und rühmen sich mit ihren Anfangs-80er-Alben „Dance With Me“ und „Weathered Statues“ zweier Genreklassiker.

Dennoch haben die im Umfeld der Adolescents und Bad Religion zu lokalen Szenegrößen avancierten T.S.O.L. nie die internationale Popularität ihrer Weggefährten erreicht, was auch der Inkonsistenz in Sachen Besetzung und Stil geschuldet sein mag. Seit 1999 sind die Gründungsmitglieder Jack Grisham (Gesang), Ron Emory (Gitarre) und Mike Roche (Bass) wieder gemeinsam am Start und lieferten zuletzt 2017 mit „The Trigger Complex“ zeitlos-melodische Punkrock-Hymnen ab. -pat