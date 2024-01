Er gilt als musikalisches Wunderkind, das sein Jazzstudium in Israel mit 18 Jahren abgeschlossen hat.

Auch in Berlin sorgte Tal Arditi dann schnell für Aufhorchen in der europäischen Szene, landete Auftritte in Clubs und auf Festivals – mit seinem Singer/Songwriter-Sound, der irgendwo zwischen José González, Nick Drake und Tash Sultana angesiedelt und Gesang, der von Patrick Watson beeinflusst ist.

Reinhören kann man sich auf seiner jüngst releasten EP „Nothing Is Real“. -pat