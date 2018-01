Psych Noir aus Aarhus.

Tales Of Murder And Dust liefern den Soundtrack zu Filmen, die erst noch gemacht werden müssen. Der dunkel eingefärbter Psychedelic Rock des Fünferpacks klingt wie My Bloody Valentine in der Dunkelkammer.

Die hypnotischen male-female-Doppelgesänge und Gitarren, die sich wie verstaubte Rasierklingen anfühlen, gibt’s auf Fuzz Club Records auch in Albumform. -fd