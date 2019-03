Wer Tankus The Henge einmal mit ihrer schwitzigen, überdrehten, musikalisch mitreißenden Show gesehen hat, ist oft Fan auf Lebenszeit.

„Diese Songs werden euch zum Weinen, Lachen, Tanzen und Singen bringen. Ja, vielleicht sogar dazu eine Revolution vom Zaun zu brechen!“, schreibt einer, der das Spektakel der dauertourenden Londoner um Jaz Delorean schon durch hat. Das aktuelle Album „I Crave Affection Baby, But Not When I Drive“ ist genauso ein Knaller wie die Vorgänger und wirkt wie ein wilder Ritt auf einer Rock’n’Roll-Achterbahn, in der Tom Waits genauso mitfahren darf wie Gypsy-Könige und Mucker aus New Orleans. -er