Der Sporti-Schlagzeuger und das Mastermind von Harmful machen (wieder) gemeinsam Noise-Rock.

Flo Weber, der schon auf dem letzten Album „Sick And Tired Of Being Sick And Tired“ die Schießbude traktiert hat, und Aren Emirze präsentieren sich seit 2018 als Krachmach-Duo mit ihrem selbstbetitelten Debüt aber auch erstaunlich groovig! -pat