Tausend Löwen unter Feinden

Mit seinem Debüt hat das deutschsprachige Hardcorekollektiv 2015 gleich mal ein „Machtwort“ gesprochen.

Das von Hesses „Siddhartha“ inspirierte Konzeptalbum war binnen Kurzem ausverkauft und auch das neue TLUF-Album „Zwischenwelt“ gefällt mit sozialkritischen Texten und prägnant-eingängigen Songs, die teils in Erinnerungen an die jungen Such A Surge wecken. -pat