Tempel @ Toujours Kultur 2021: Aloa Input

Soundtracks für das No Age.

Aloa Inputs Science-Fiction-Szenario verneint gängige Klischees von blinder Fortschrittsfeier oder düsterer Dystopie. Ganz beiläufig finden die Bayern, dass wir längst in unserer Zukunft angekommen sind.

In Sound gekleidet verifiziert sich diese These in fein ziselierten Beats, blockflötenartigen Synthieflächen und polyrhythmisch unterfütterten Melodiewellen. Daneben hängen in trauter Eintracht Raumanzüge und Pyjamas. -fd