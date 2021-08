Tempel @ Toujours Kultur 2021: Joo Kraus

„We’re doing well“, parliert Joo Kraus ganz antizyklisch in Times of Covid-19.

Der Titel seines neuen Albums lässt sich aber auch als Statement eines zufriedenen, da niemals stehenbleibenden Musikers verstehen. Ausgehend von Jazz und einem breiten musikhistorischen Fundus gibt sich Kraus dem Flow der Neugier hin, streift Soul, Funk, Pop, Rap, Latin und Elektronik. Das klingt so experimentell wie eingängig. Well tun auch Torsten Krill (Drums), Veit Hübner (Bass) und Ralf Schmid (Piano). -fd