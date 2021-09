Tempel @ Toujours Kultur 2021: Up To Date Big Band

Wer Lust auf guten Swing, mitreißenden Jazz und elegante Live-Unterhaltung in einer opulenten Show hat, kommt an der Up To Date Big Band nicht vorbei – und das bereits seit 1988.

Direkt aus dem Karlsruher Westen schwingt sich die Tanzkapelle mit bester Launa gen Osten auf den Schlachthof. Mit dabei: Klassiker der goldenen Swing-Ära und als Special Guest Entertainer Teddy Schmacht. -fd