Temple Fang & The Devil And The Almighty Blues

Das Psych-Rock-Quartett aus Amsterdam hat seit 2018 ganz Europa mit seinen harten und doch eleganten, gerne die 20-Minuten-Marke reißenden Langformkompositionen angefixt.

Dabei legen sich Temple Fang nicht auf definitive Versionen ihrer von dreifachen Vokalharmonien, dubbed Bass und jazzig-harten Drums gekennzeichneten Songs fest.

Außerdem Part dieser Doppelheadlinershow: The Devil And The Almighty Blues aus Norwegen, die mit Vintage-Gibson-Gitarren und Röhrenverstärkern den Bluesrock neu interpretieren. -pat