Tempomat
Popkultur // Artikel vom 19.11.2025
Seine Faszination für die deutsche Vorzeigekrimiserie und die Leidenschaft für den Korg-Synthesizer MS 10 verbinden Jonathan Lieffroy und seine u.a. mit Frustration-Musikern besetzte Pariser Band in „Aus der Reihe Derrick – eine imaginäre Musikballade in zehn Liedern“.
Bei diesem freakigen Instrumental-Dark-Disco-Electro-Pop mit ordentlich 80s-Verve sieht man Oberinspektor Stefan Derrick und Harry Klein durch Münchens Straßen zum nächsten Tatort düsen – nicht nur, weil die von 1974 bis ’98 produzierte und in über 100 Länder verkaufte Serie bei diesem audiovisuellen Ereignis im Hintergrund mitläuft. -pat
Mi, 19.11., 20 Uhr, Alte Hackerei, Karlsruhe
