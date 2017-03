Teresa Bergman & Rieke Katz

Zweimal Jazz mit Ohrwurmcharakter.

Der Pop-Appeal verbindet die zwei Musikerinnen, die geografisch kaum mehr Distanz trennen könnte. Teresa Bergman landete mit einem One-Way-Ticket von Neuseeland in Deutschland, Rieke Katz wuchs in Nagold auf.

Während Bergman Politikwissenschaft studierte, ging Katz an die Nürnberger Musikhochschule und wurde in Pop- und Jazzgesang wie Jazzpiano ausgebildet. Beide schreiben eigene Songs, die einen Mittelweg zwischen Jazz und Pop finden – eingängig, aber nicht platt, so leicht wie funky. -fd