Teresa Bergman

Die Wahlberliner Sängerin aus Neuseeland schlägt musikalische Brücken zwischen Folk, Funk und Jazz, Swing, Soul und Chanson.

Ihr typischer Bergman-Groove mit Mut zu stilistischen Kontrasten wird gekrönt durch eine unglaublich wandlungsfähige Stimme, für die sie der „Soundscout“ von Deutschlandfunk Kultur schon 2015 als das größte Talent des Jahres gefeiert hat. Aktuell tourt sie mit ihrem Zweitwerk „Apart“.

