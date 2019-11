Terror, Northlane & Archspire

Them Bones Booking, the Konzertorganisation formerly known as New Noise, macht das Oberreuter StJA-Begegnungszentrum zum Fixpunkt für die ganz harte Gitarre.

Metalcore-Anhänger kommen an Terror (Fr, 15.11., Foto) und Northlane (Fr, 22.11.) nicht vorbei. Noch brachialer zu Werke gehen die kanadischen Progressive- und Technical-Death-Metaler Archspire (Sa, 30.11.). -pat