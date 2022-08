Abgesagt: Terry Lee Hale

Der „Glitterhouse Records“-Americana/Singer/Songwriter-Indie-Folk-Kultact trifft an diesem Abend auf Karlsruhes Finest des Genres.

In Texas geboren, gilt der derzeit in Marseille ansässige Terry Lee Hale weithin als einer der Paten der Seattle-Szene und spielt hier im Doppel mit dem slowenischen Jazzmusiker Žiga Golob. Local Support: No Sugar, No Cream. -pat



Die Tour wurde krankheitsbedingt abgesagt.